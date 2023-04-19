سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-4-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم الأربعاء 19-4-2023 على استقرار سعري الشراء والبيع، مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي، أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

قدر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

طرح سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

عرض سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري 8.23 إلى جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

قدر سعر

سعر عملة المملكة السعودية في البنك الأهلي القطري

في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 8.01 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.