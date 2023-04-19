سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-4-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري
حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك القاهرة
قدر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
طرح سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
عرض سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري 8.23 إلى جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
قدر سعر
سعر عملة المملكة السعودية في البنك الأهلي القطري
شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي
طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.