سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-10-2022 في بداية تعاملات البنوك

حقق سعر الريال السعودي اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 19-10-2022 البنكية استقرارًا نسبيًّا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، حيث وصل سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية إلى: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة السعودية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الريال السعودي افي المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف: 5.16 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري إلى مستوى صرف: 5.10 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد إلى مستوى صرف: 5.06 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

شهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري إلى مستوى صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

جاء سعر الريال السعودي في بنك البركة عند مستوى صرف: 5.10 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.