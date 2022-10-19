استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، وفق التحديث الصادر على موقع البنك الرسمي عصر الأربعاء، وشهد سعر العملة السعودية أمام العملة المصرية استقرارًا تامًا طوال الأسابيع الماضية، ويقدم موقع «جريدة المال» استعراضًا يوميًا لأسعار صرف العملات في أكثر من 10 بنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، إلى 5.22 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 5.06 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

بلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق، 5.17 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك سايب

ذكر بنك سايب، أن سعر الريال السعودي وصل إلى 5.14 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول، 5.19 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، إلى 5.23 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني، إلى 5.18 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 5.20 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.