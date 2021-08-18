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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-8-2021 في البنوك المصرية

الريال يواصل استقراره داخل معظم البنزك
‫محمود الصباغ‬‎ 12:31 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 12:31 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-8-2021، حالة من الاستقرار أمام نظيره في السوق المحلية المصرية الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

من ناحية أخرى، جاء سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الدولار الأمريكي على نفس أسعار أمس عند مستوى 0.27 دولار.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

في بداية التعاملات وصول سعر الريال السعودي داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

كما استقرت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

ومن ناحية سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك عوده 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

تداولت مستويات سعر الريال داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بشاشات التداول اللحظية بالمصرف.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاء سعر شراء وبيع العملة السعودية في شبكة بنك HSBC أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى 4.04 جنيه للشراء.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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