سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-4-2023 في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الأربعاء 19-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك متوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، بحسب البنك المركزي المصري،، وهو ما ترصده جريدة المال في هذا التقرير، قبيل يوم من إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء والتي أعلن عنها البنك المركزي، إذ تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك بمصر من الخميس 20 أبريل حتي يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر

اليوم في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.