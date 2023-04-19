سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-4-2023 في بداية التعاملات

سجل سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك بلوم مصر
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك الكويت الوطني
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سعر الريال السعودي في بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك القاهرة
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في المصرف العربي الدولي
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري
سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
سعر الريال السعودي في بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
سعر