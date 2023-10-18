سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-10-2023 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مازال سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-10-2023، محافظًا على استقراره مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

ومازال سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني مستقرًا عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك مصر على مستواه الأخير عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الاهلي، سجل سعر مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.