استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك داخل مصر، ووصل متوسط سعره حسب التحديث الأخير من البنك المركزي المصري الذي يرصد متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية: إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي أسعار صرف العملة السعودية، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، إلى 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

أظهرت شاشات التداول في فروع البنك العربي الإفريقي، وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول في البنوك.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، إلى 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في البنوك.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.