سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-8-2022 ببداية التعاملات

حقق سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-8-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك داخل مصر استقرارًا نسبيًّا حيث سجّل متوسط سعر العملة السعودية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويقّدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه وفقًا لشاشات التداول اللحظية، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي بحسب شاشات التداول مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول ببنك مصر وفقًا شاشات التداول اللحظية، وصول سعر الريال السعودي، إلى 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

وبيّنت شاشات التداول بفروع البنك العربي الإفريقي، تسجيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بحسب شاشات التداول بالبنك الأهلي القطري عند مستوى: 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي وفقًا لشاشات التداول أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي مقابل لجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول بالبنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.