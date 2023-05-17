سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

أظهر التقرير الصباحي للمال على سوق صرف العملات استقرار

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

السعودي اليوم الأربعاء 16-5-2023 استقرارا بختام التعاملات المسائية بالبنوك، وبلغ متوسط 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عن المركزي بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وذلك قبل عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس القادم لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعرض موقع جريدة «المال» لأسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية المعروضة بشاشات التداول اللحظى بالبنوك.

وصلت مستويات سعر

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

السعودى اليوم فى بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري لـ 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

افتتح بنك الاسكندرية تعاملاته الصباحية على سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري عند 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

عرض فروع بنك القاهرة سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي فى بنك كريدي أجريكول أمام الجنيه المصري عند 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة الممكلة العربية السعودية بالمصرف العربي الدولي

وسجل سعر الريال السعودى اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع المصرف العربي الدولي، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعري شراء وبيع سعر الريال السعودى اليوم أمام الجنيه المصري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربي السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودى اليوم أمام الجنيه ببنك أبو ظبى التجارى إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري ، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

افتتح بنك مصر على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه ، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الأهلي الوطني

عرض بنك قطر الأهلي الوطني سعر الريال أمام الجنيه عند مستويات 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم داخل فروع البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.