سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات المصرفية

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الأربعاء 17-5-2023 بختام التعاملات المصرفية، مقابل الجنيه، مستقرا عند متوسط 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، وفقا لما جاء بالبيان الصادرعن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وينشر موقع «المال» في هذا التقرير سعر عملة المملكة العربية السعودية المعروض بشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية بمصر.

جاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

بينما سجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الريال السعودي: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

وأغلقت التعاملات على سعر

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

في بنك البركة بقيمة: 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وشهد سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل العملة المصرية: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

ووصل سعر الريال السعودي بالموقع الإلكتروني الرسمى لبنك “سايب” إلى: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

وتوقف سعر الريال السعودي فى التعاملات المصرفية لبنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

بينما أغلقت التعاملات على سعر الريال السعودي فى بنك التنمية الصناعية بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

وجاء سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل العملة المصري، بقيمة: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وأظهر الموقع الرسمي لبنك بلوم مصر سعر

اليوم بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.