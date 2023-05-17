سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات المصرفية

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك استقرار سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
جاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، مقابل العملة المصرية، بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى
بينما سجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى : 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وأظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الريال السعودي: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة
وأغلقت التعاملات على سعر
سعر الريال السعودي في ميد بنك
وشهد سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل العملة المصرية: 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
ووصل سعر الريال السعودي بالموقع الإلكتروني الرسمى لبنك “سايب” إلى: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية
وتوقف سعر الريال السعودي فى التعاملات المصرفية لبنك الإسكندرية عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
بينما أغلقت التعاملات على سعر الريال السعودي فى بنك التنمية الصناعية بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد
وجاء سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل العملة المصري، بقيمة: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر
وأظهر الموقع الرسمي لبنك بلوم مصر سعر