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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-11-2021 في القطاع المصرفي

سعر الريال 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي
إسلام عزام 9:03 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 9:03 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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واصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، الأربعاء 17 نوفمبر 2021 الحفاظ علي مستواه داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، في نهاية التعاملات ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى الأسعار نفسها، جاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك ”HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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يذكر أنَّ وزارة المالية السعودية أعلنت عن تقديم المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري.

وأوضحت الوزارة، أنَّ المملكة قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

وأكد البيان أنَّ التسهيلات الخارجية التي قدمتها السعودية مؤخرًا تعادل نحو 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخرًا للمملكة من صندوق النقد الدولي.

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بقلم إسلام عزام

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