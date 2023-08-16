سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

شهد سعر اليوم الأربعاء 16-8-2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العربية المصرية والإسلامية والاجنبية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

عرض سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

و سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

حقق سعر في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري سجل 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.