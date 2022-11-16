سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-11-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ارتفاعا طفيفا بنحو قرش واحد في الشراء والبيع، واستقر في بعض البنوك، ووصل إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، طبقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري 6.48 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى 6.44 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك التجارى الدولى

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.48 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري بــ 6.47 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى

شهد سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 6.50 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصرى 6.49 جنيه للشراء، و6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلى الكويتى

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى 6.51 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 6.44 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى إلى 6.45 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصري بــ 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربى الإفريقى

شهد سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، مقابل الجنيه المصرى 6.34 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه 6.48 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.