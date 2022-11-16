سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-11-2022 في البنوك مع بداية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-11-2022: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنك، مع بداية التعاملات البنكية، بعدما شهد ارتفاعًا بمقدار قرشٍ واحدٍ في البنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي تفاصيل سعر صرف العملة السعودية في البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 6.47 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري: 6.48 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 6.48 جنيه للشراء، 6.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق أمام الجنيه المصري: 6.45 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 6.46 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري: 6.44 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 6.48 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري: 6.50 للشراء، 6.53 للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.50 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه: 6.48 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 6.49 للشراء، 6.50 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري: 6.33 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 6.34 للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك أمام الجنيه المصري: 6.30 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 6.28 للشراء، 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري: 6.32 للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 6.39 للشراء، 6.51 للبيع.