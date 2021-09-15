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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-9-2021 في البنوك المصرية

الريال يسجل 4.19 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي
فاطمة إمام 10:40 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 10:40 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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شهدت مستويات سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه، حالة من الاستقرار في بداية التداولات اليوم الأربعاء 15 سبتمبر ، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، مرتفعًا قرشًا على تعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر الريال السعودي 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات. وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات وصلت سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال السعودى، 3.75 ريال.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقرار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ بمستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

تقدم شركة مصر للصرافة استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري جاء عند 3.75 ريال سعودي.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

أظهر تقرير “المال” استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لمستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

يتيح شبكة فروع “HSBC ” وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المحلي الجنيه، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،

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بقلم فاطمة إمام

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