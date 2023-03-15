سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-3-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الأربعاء 15-3-2023، في مستهل عمليات التداول على العملات العربية والأجنبية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية استنادًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة.

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سعر الريال السعودي في بنك البركة

اليوم في بنك الكويت الوطني، 8.00 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.18 حنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وصل سعر الريال السعودي في بنك المشرق مقابل الجنيه إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وأما سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وحقق سعر الريال السعودي في ميد بنك أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر

سعر الريال السعودي في بنك سايب

في البنك الأهلي المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

وقدّر بنك سايب، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.