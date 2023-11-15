سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر اليوم الأربعاء 15-11-2023 على مستواه أمام العملة المحلية لمصر، لتصل العملة السعودية كمتوسط سعر عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات في السوق المحلية.

عرضت المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» سعري شراء وبيع العملة السعودية داخل فروع البنوك المنتشرة في انحاء الجمهورية، والتي جاءت عند:

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

عرض بنك المصرف المتحد سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه داخل بنك المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر على شاشات التداولات ببنك بلوم 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر أمام العملة المحلية داخل فروع بنك الكويت الوطني إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر مقابل نظيره المصري عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حافظ سعر الريال السعودي على مستوياته داخل الموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر داخل بنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك SAIB

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر دخال فروع بنك SAIB عند 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية لمصر داخل الموقع الإلكتروني لميد بنك 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

غرض بنك مصر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه ببداية التعاملات عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.