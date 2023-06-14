سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-6-2023 في مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 14-6-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، في مستهل التعاملات بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

عرض سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

طرح سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

شهد سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.