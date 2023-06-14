سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-6-2023 بختام التعاملات المصرفية

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سعر الريال السعودى اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم الأربعاء 14-6-2023 مستقراً في نهاية عمليات التداول المصرفي، حسبما عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة السعودية بـ 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المحلية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع لعملة المملكة العربية السعودية المعروضة بمواقع البنوك الإلكترونية وماكينات الصراف الآلى.

نشر موقع بنك الاستثمار العربي سعر الريال السعودى اليوم بقيمة 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي

وحافظ سعر الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي على مستوياته عند: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال السعودى في المصرف المتحد قيمة: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري

وتوقف سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وجاء في موقع بنك الكويت الوطني سعر

سعر الريال السعودى في بنك بلوم مصر

بقيمة: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وطرح موقع بنك بلوم مصر سعر الريال السعودى بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودى في بنك مصر استقراراً بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، مقابل العملة المحلية إلى، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض موقع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر

اليوم بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.