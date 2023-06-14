سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-6-2023 بختام التعاملات المصرفية

جاء سعر
سعر الريال السعودى اليوم في بنك الاستثمار العربي
نشر موقع بنك الاستثمار العربي سعر الريال السعودى اليوم بقيمة 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي
وحافظ سعر الريال السعودى في بنك قطر الوطني الأهلي على مستوياته عند: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة السعودية في المصرف المتحد
وسجل سعر الريال السعودى في المصرف المتحد قيمة: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
وتوقف سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني
وجاء في موقع بنك الكويت الوطني سعر
سعر الريال السعودى في بنك بلوم مصر
وطرح موقع بنك بلوم مصر سعر الريال السعودى بقيمة: 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة السعودية في بنك مصر
وشهد سعر الريال السعودى في بنك مصر استقراراً بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان
وصل سعر الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان، مقابل العملة المحلية إلى، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الإسلامي
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