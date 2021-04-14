سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-4-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بداية تداولات اليوم الأربعاء، 14 أبريل 2021، لدى البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، عند متوسط سعري 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، كما ترصد منصة “المال” الإلكترونية، بشكل يومي، سعر عملة المملكة السعودية وفقًا لشاشات التداول اللحظية داخل البنوك العاملة في مصر، خدمة لقرائها، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

تعرض شاشات التداول داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي، سعر صرف الريال السعودي عند نفس مستويات الأمس، ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم، الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي أمام سلة العملة المصرية، الجنيه، اليوم، داخل فروع بنك الإسكندرية، حيث استقر عند مستوى سعري 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات الصباحية. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

حقق سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك HSBC، مستوى 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في بداية التعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي الكويتي بيريوس

وبالنسبة لسعر صرف الريال السعودي داخل فروع بنك الأهلي الكويتي- بيريوس، فقد تداول المصرف عملة المملكة السعودية أمام الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية SAIB

أظهرت شاشات التداول الصباحية داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية، SAIB، وصول سعري سعر صرف عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

أعلى سعر للريال السعودي

سجل الريال السعودي أعلى سعر شراء أمام الجنيه، داخل فروع بنوك “بلوم” و”عودة” و”المشرق” وHSBC وQNB و”الأهلي المتحد” و”المصرف العربي الدولي”، عند مستوى 4.17 جنيه، وفقًا لأحدث تقارير المال.

أدنى سعر للريال السعودي

تداول المصرف المتحد سعر صرف الريال السعودي عند أدنى مستوى في السوق المحلية، عند 4.03 جنيه للشراء، بالتعاملات الصباحية، اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، استقرارًا داخل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، عند مستوى سعري 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب أسعار شركة مصر للصرافة، التابعة لبنك مصر.