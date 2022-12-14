سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-12-2022 مقابل الجنيه، بنهاية التعاملات البنكية، ارتفاعًا فى أسعار الشراء والبيع بمقدار قرش واحد، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» لمتوسط أسعار الصرف، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك أبو ظبى التجاري

حقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، أمام الجنيه المصري 640 جنيه للشراء، و6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري سجل 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بــ 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري شهد 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري 6.51 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 6.54 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري إلى 6.36 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي

وسعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامي، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.