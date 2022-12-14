استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك، وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف 6.54 جنيه للشراء، 6.56 للبيع، وظلت العملة السعودية طوال الأسابيع الماضية في حالة من الاستقرار النسبي، وتقدم جريدة المال في سطور تفاصيل حركة تداول عملة المملكة العربية السعودية أمام العملة المصرية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك حسب ما تظهره مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.51 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.53 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.53 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.56 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.53 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.35 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.34 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.