سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-4 -2022 في البنوك المصرية

واصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في بداية التعاملات، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.920 جنيه للشراء، و4.946 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وأظهرت شاشات التداول اللحظية وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.90 جنيه للشراء، و4.93 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد عند 4.76 جنيه للشراء، و4.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.79 جنيه للشراء، و4.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.90 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 4.92 جنيه للشراء، و4.94 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.92 جنيه للشراء، و4.94 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.