سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-12-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-12-2023، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

حافظ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس على استقراره عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

ومازال سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر مستقرًا عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي بمصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.