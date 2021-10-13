سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-10-2021 في البنوك المصرية

بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات

في بداية التعاملات، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل المتوسط عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

ومن ناحية أخرى سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري داخل بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعلى الجانب الأخر بلغت مستويات الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك عوده

فيما وصلت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما تداولت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وكما أظهرت آخر تحديث للعملات عرضت فروع بنك” HSBC” سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

فيما يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي في السوق عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.