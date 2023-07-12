سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-7-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية تباين السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات اليومية داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية مقارنة بالأسعار المعلنة أمس داخل السوق المحلية، ليصل متوسط سعر العملة السعودية بالسوق المصرفية عند مستويات 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب اخر تحدي لمتوسط أسعار اسعار العملات العربية والاجنبية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، لترصد المال التقرير التالي لسعر عملة المملكة داخل فروع البنوك العاملة في مصر على النحو التالي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر



استقر السعودي اليوم أمام الجنيه داخل فروع بنك مصر عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي



استقر سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه داخل فروع بنك الاسكنرية عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدمت فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي ببنك الكويت الوطني أمام العملة المحلية المصري عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم داخل فروع بنك بركة الإسلامي مستوى : 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

عرض الموقع الإلكتروني لبنك المصرف المتحد وصول سعر الريال السعودي عند مستويات 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر العملة السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قناة السويس إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الريال السعودي ببنك قطر الوطني الأهلي في ختام التعاملات مستويات : 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

عرض بنك الأسكندرية سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية داخل فروع البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.