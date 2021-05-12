سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-5-2021 في البنوك المصرية

6 بنوك تستحوذ على أعلى سعر شراء للريال

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، 12-5-2021، متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، أمس.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، استهل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، تعاملاته داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك، اتخذ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، مساراً مشابهاً، ليتداول عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعند نفس المستوى السعري، يتداول سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيره المحلي، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك التجاري الدولي، بمستهل التعاملات. 200 ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

فيما أظهرت شاشات التداول الصباحية داخل شبكة فروع بنك بلوم، صعود سعر العملة السعودية مقابل العملة المصرية، ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، قرب مستويات مشابهه داخل فروع بنك عودة، ليعرض 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

وقرب مسار مشابه، 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع؛ استهل سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، تداولاته بفروع بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

فيما حقق سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري، مستوى سعري 4.07 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، خلال التداولات الصباحية.

أعلى سعر للريال السعودي

رصد أحدث تقارير »المال« عن سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، استحواذ 6 بنوك محلية أعلى سعر للشراء بالسوق المحلية، 4.17 جنيه، ببنوك بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وHSBC وQNB الأهلي.

أدني سعر للريال السعودي

وفي المقابل، لا يزال المصرف المتحد يستحوذ على أدنى سعر شراء للريال السعودي مقابل الجنيه، 4.03 جنيه بالسوق المحلية.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، افتتح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملاته، عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.