سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري
عرض سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
قدر سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
شهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
طرح سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة المملكة السعودية في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
عرض سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول
قدر سعر
سعر الريال السعودي في بنك مصر
شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.