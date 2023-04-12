سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

اليوم الأربعاء 12-4-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية على استقرار سعري الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» بالتقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

عرض سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

قدر سعر الريال السعودي في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

شهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

قدر سعر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.