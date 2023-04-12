سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد
جاء سعر
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
شهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مستوى صرف أمام الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك مصر
وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك القاهرة
أما سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، بلغ مستوى صرف أمام الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي
حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، سجل مستوى صرف عند: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وعرض بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي
جاء سعر
سعر الريال السعودي في ميد بنك
وطرح ميد بنك، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكان والتعمير
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.