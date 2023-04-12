سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

اليوم الأربعاء 12-4-2023، ببداية التعاملات البنكية اليومية بالسوق المصرفية المصرية، 8.23 جنيه للشراء، مقابل 8.24 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسطات عمليات التداول الصادرة في بيان البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، لأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» سعر عملة المملكة العربية السعودية المعروضة بشاشات التداول اللحظية والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

جاء سعر

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

شهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مستوى صرف أمام الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

أما سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، بلغ مستوى صرف أمام الجنيه عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، سجل مستوى صرف عند: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وطرح ميد بنك، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكان والتعمير

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.