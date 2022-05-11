سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

فيما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وبينت التعاملات الصباحية حفاظ سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما وصل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد إلى 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وبينت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.