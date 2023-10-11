سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-10-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الأربعاء 11-10-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية، على استقرار الشراء والبيع، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية فى التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك الإسلامية والمصرية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

طرح سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الكويت الوطني

أما سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

عرض سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري إلى 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري حقق 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.