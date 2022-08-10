سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-8-2022 بالبنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء العاشر من أغسطس 2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ووصل سعره إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا بسعر صرف العملة السعودية وفقًا لعدد من البنوك الحكومية والبنوك العربية والبنوك الأجنبية والبنوك الخاصّة وبعض شركات الصرافة، بحسب ما أظهرته شاشات التداول بالبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم ببنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول اللحظية.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري إلى: 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

استقر سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري عند 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.