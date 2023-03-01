سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-3-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الأربعاء 1-3-2023 مستقراً أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي، وجاء متوسط عملة المملكة العربية السعودية عند 8.14 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعري الشراء والبيع لعملة السعودية بناء على جولة بين شاشات التداول اللحظى المنتشرة بفروع بالبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 8.15 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة 7.96 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك المشرق

سعر

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

في بنك المشرق 8.06 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 7.88 جنيه للشراء مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 7.95 جنيه للشراء مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.12 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 8.06 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر ال

اليوم في بنك التنمية الصناعية 8.04 جنيه للشراء مقابل 8.14 جنيه للبيع.