سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-3-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

جاء سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان
سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 8.15 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سعر الريال السعودي في بنك البركة 7.96 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.14 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.14 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.
سعر عملة المملكة السعودية في بنك المشرق
سعر
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 7.88 جنيه للشراء مقابل 8.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 7.95 جنيه للشراء مقابل 8.18 جنيه للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.12 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.11 جنيه للشراء مقابل 8.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 8.06 جنيه للشراء مقابل 8.17 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر ال