سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في ختام التعاملات اليومية بالبنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-8-2022 في ختام التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لسعر عملة المملكة العربية السعودية بحسب تحديثات البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة بالسوق المحلية المصرية، والتي تباينت مع متوسط أسعار العملة الذي حدده البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

أوضحت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري، إلى 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سجل سعر العملة السعودية أمام الجنيه في بنك مصر، بحسب شاشات التداول اللحظية، 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنك الأهلي القطري، وفقًا لشاشات التداول، إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه، 5.04 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبينت شاشات التداول في بنك أبو ظبي الإسلامي، وصول سعر الريال مقابل الجنيه المصري، إلى 5.08 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في الفروع، إلى 4.94 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع، إلى 5.04 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.