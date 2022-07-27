سعر الريال السعودي اليوم في بداية المعاملات 27-7-2022  

تباين سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وبلغ متوسط سعره 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، حسب آخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وما أظهرته شاشات التداول اللحظية بالبنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر صرف العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ظل الريال السعودي عند سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، عند سعر إلى 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت شاشات التداول اللحظية ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 5.03 للشراء، و5.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، استقر سعر الريال السعودي، عند 5.00 للشراء، و5.05 للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

في البنك الأهلي القطري QNB، ظل سعر الريال السعودي عند 4.98 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.90 للشراء، و5.06 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إيجي بنك EGBANK

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك إيجي بنك EGBANK، 5.01 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، سعر 5.00 للشراء، 5.05 للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني NBK عند 4.89 للشراء، و 5.04 للبيع.