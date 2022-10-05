سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بداية تعاملات البنوك المصرية مقابل الجنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم مع مستهل تعاملات الأربعاء البنكية اليومية إلى مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي وفقًا لمتوسط سعر العملات العربية والأجنبية، وكان قد شهد الريال السعودي استقرارًا في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ويرصد موقع جريدة المال سعر صرف العملة السعودية داخل عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

وجاء سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

واستقر سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.16 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

وشهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وحقق سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف: 5.09 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.13 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 5.09 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.