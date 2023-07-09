سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-7-2023 ببداية التعاملات أمام الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الأحد 9-7-2023، مستقرًا ببداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مسجلًا مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق لمتوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب شاشات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك بلوم مصر إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وطرح بنك البركة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، حقق مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.