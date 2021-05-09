سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-5-2021 بالبنوك المصرية

سجَّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بأولى تداولات الأسبوع، اليوم الأحد 9-5-2021، متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بالبنوك وشركات الصرافة المحلية، بحسب آخر تحديثات معلنة من البنك المركزي المصري، عن أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، بشبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك أظهرت شاشات التداول الصباحية بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي، سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على الشاشات اللحظية بفروع بنك أبو ظبي الأول، عرض عند سعري 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

استهل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي ببنك الإمارات دبي الوطني، تعاملاته عند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل تعاملات اليوم. 100 ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي

كما يعرض سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول بالسوق المحلية، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وكذلك، بلغ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، بفروع بنك فيصل الإسلامي، عند 4.16 و4.19 جنيه، للشراء والبيع، على التوالي، بالتداولات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، في فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، عند 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل تعاملات اليوم.

أعلى سعر للريال السعودي

رصد أحدث تقارير »المال« عن سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، تداول الريال عند أعلى مستوى سعري للشراء بالسوق المحلية، عند 4.17 جنيه، بفروع البنك الأهلي المتحد، صباح اليوم.

أدنى سعر للريال السعودي

لا يزال المصرف المتحد يستحوذ على أدنى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، في السوق المحلية، ليتداول عند 4.03 جنيه، داخل شبكة فروعه.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يواصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل سوق الصرافة المحلية، البقاء عند 4.15 و4.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، اليوم.