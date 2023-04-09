سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-4-2023 في ختام التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي
سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في المصرف المتحد
بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى مستوى صرف: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك قناة السويس
بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي
حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية
قدّر بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي اليوم بـ: 8.20 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
حدد مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي بـ: 8.23 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر
وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
قدّر بنك القاهرة سعر الريال السعودي بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان
وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان إلى: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر
سجل الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك البركة
وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة إلى: 8.03 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق
قال بنك المشرق إن سعر