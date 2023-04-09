سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-4-2023 في ختام التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الأحد 9-4-2023 في ختام التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجلت العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، حسبما ذكر موقع البنك، فيما ترصد جريدة المال في هذا التقرير سعر صرف العملة السعودية في البنوك العاملة في مصر.

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى مستوى صرف: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

قدّر بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي اليوم بـ: 8.20 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

حدد مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي بـ: 8.23 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

قدّر بنك القاهرة سعر الريال السعودي بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان إلى: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة إلى: 8.03 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق

قال بنك المشرق إن سعر

اليوم وصل إلى: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.