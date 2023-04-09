سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-4-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري
بلغ سعر
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في ميد بنك
وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في ميد بنك إلى 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك مصر
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس
وطرح بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في المصرف المتحد
وفي المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر
أما سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ مستوى صرف عند: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني إلى 8.01 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي
وبلغ سعر
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
وسجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.