سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-4-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري

اليوم الأحد 9-4-2023، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك في مصر والتي تبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتنهي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، مسجلًا مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

بلغ سعر

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

اليوم في بنك أبوظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في ميد بنك إلى 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وطرح بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ مستوى صرف عند: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني إلى 8.01 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.