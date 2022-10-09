سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-10-2022 بنهاية التعاملات أمام الجنيه

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-10-2022، استقرارًا نسبيًا في نهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ حقق متوسط أسعار صرف عملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، إلى 5.22 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، سجل مستوى صرف عند: 5.22 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر الريال السعودي مستوى صرف أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية عند: 5.16 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول – مصر

أما سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول – مصر، فبلغ مستوى صرف عند: 5.19 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وحقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه، في بنك أبوظبي التجاري، مستوى صرف عند 5.09 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

وشهد سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مستوى صرف عند: 5.17 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، إلى 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه، في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل مستوى صرف عند: 5.22 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.