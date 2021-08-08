سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-8-2021 في البنوك المصرية

مستقراً لليوم الثالث على التوالي

في بداية التعاملات واصلت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأحد8-8-2021، استقرارها مقابل نظيره المحلي الجنيه، فى بداية التعاملات الأسبوعية داخل عدد كبير من شبكات البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفي بداية التعاملات أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” أن سعر صرف الريال السعودي يستقر أمام نظيره الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفي بداية الصباحية .. سجلت مستويات 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، لسعرى صرف الريال أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة. سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجلت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.،عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20

سعر الريال السعودي في بنك عوده

كما حافظت مسويات سعر صرف الريال السعودي على استقرارها أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

على شاشات التداول اللحظية جاء سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

ومن ناحية أخرى بلغت مستويات أسعار شراء الريال السعودي داخل بنك HSBC أمام الجنيه المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

أظهرت أسعار شراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد بالسوق المصرية عند 4.04 جنيه للشراء.سعر الريال السعودي اليوم