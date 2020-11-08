بنـــوك

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-11-2020 بالبنوك المصرية

مستقراً في أغلب البنوك
فاطمه امام 11:42 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20 11:42 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد سعر الريال السعودى موجة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 8-11-2020 ، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

سجل  سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع

Pile of Saudi Riyal Banknotes of 500 with image of King Abdulaziz Closeup

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

سجل  سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه مصري

اقرأ أيضا  140 مليون جنيه تمويلا من جهاز التنمية لتشغيل الشباب بمشروعات تطوير الخدمات المجتمعية

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل  4.08 جنيه  للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11  جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء4 -11-2020 بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2020 بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.  

سعر الريال السعودي خلال 9 أشهر
إنفوجراف يوضح سعر الريال السعودي أمام الجينه فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8-11-2020 في مصر

فاطمه امام 12:11 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

سعر الدولار اليوم الأحد 8-11-2020 بالبنوك المصرية

الحسينى حسن 10:35 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20

«القومية للأنفاق» تبدأ محادثات أولية لاقتراض 2.5 مليار جنيه

محمد سالم 9:18 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20

انكماش معدلات النمو الى 2.5% العام المالى الجارى وترتفع إلى 4.8% بنهاية 2021-202

المال - خاص 7:21 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20

القطاع المصرفى شديد السيولة ويمكنه تمويل المزيد من الدين الحكومى

المال - خاص 7:11 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20

ستاندرد آند بورز: احتياطى النقد الأجنبى لمصر يسمح بتغطية احتياجات التمويل الخارجية

الحسينى حسن 7:07 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20