سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-10-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الأحد 8-10-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية، استقرار الشراء والبيع، في أولى أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وطبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب ماكينات الصراف الآلي وشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

عرض سعر في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

و سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري قدر بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.