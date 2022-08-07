سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-8-2022 في بداية تعاملات البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-8-2022 استقرارا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية والخاصة والأجنبية موافقًا لأسعار الخميس بالتزامن مع انتهاء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية الجمعة والسبت، وسجل متوسط أسعار العملة السعودية 5.07 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن سعر عملة المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري نفس مستوياته الأخيرة، 5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

وحافظ سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري على استقراره مقابل الجنيه المصري، عند 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الريال السعودي عند مستواه الأخير ليوم الخميس مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية، 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك العربي الإفريقي

أما في البنك العربي الإفريقي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بنفس مستوياته الأخيرة.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، عند مستواه الأخير 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 5.03 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري بالبنك المصري الخليجي، عند 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري ببنك قناة السويس، على مستواه الأخير 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.