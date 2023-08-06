سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

مازال سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023، مستقرًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، ووصل متوسط سعر عملة السعودية داخل سوق الصرف بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعددمن المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الريال السعودي اليوم مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل مستوى صرف عند: 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

واستقر سعر في بنك البركة، وسجل 8.03 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وثبت سعر الريال السعودي في ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.