سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-11-2022، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إلى 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، في البنوك الأجنبية والخاصة والعربية والإسلامية والحكومية، بحسب شاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 6.34 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، مستوى صرف عند: 6.24 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 6.40 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 6.29 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بـ 6.42 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وفي البنك أبوظبي التجاري، بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 6.29 جنيه للشراء، و 6.47 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بـ 6.42 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف عند: 6.38 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

وصل سعر الريال السعودي في بنك المشرق،مقابل الجنيه المصري، إلى 6.38 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل إلى 6.45 جنيه للشراء، و 6.46 للبيع.