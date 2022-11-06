سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، استقرارا في أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 جنيه للبيع، طبقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للعديد من البنوك المصرية والعربية والأجنية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.42 جنيه للشراء، و 6.46 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية اليوم في البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي مقابل الجنيه 6.42 جنيه للشراء، و6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصري 6.42 جنيه للشراء، و 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى بـ 6.38 جنيه للشراء، و 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصري 6.45 جنيه للشراء، و 6.46 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية اليوم في البنك العربى الإفريقى

وصل سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.28 جنيه للشراء، و 6.48 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإستثمار العربى

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى 6.43 جنيه للشراء، و 6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ، مقابل الجنيه المصري، 6.42 جنيه للشراء، و 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصرى 6.40 جنيه للشراء، و 6.48 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في المصرف العربى الدولى

قدر سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى 6.43 جنيه للشراء، و6.46 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، أمام الجنيه المصري 6.38 جنيه للشراء، و 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلى الكويتى

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى 6.43 جنيه للشراء، و 6.46 جنيه للبيع.