سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-3-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

سجل سعر

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم الأحد 5-3-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 8.16 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع، استنادًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

طرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

وعرض بنك مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.12 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 8.14 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.07 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وأما سعر

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 7.98 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 7.96 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.90 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وعرض بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وطرح البنك الأهلي القطرين سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.