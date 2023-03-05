سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-3-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
طرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وعرض بنك مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي
وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
وحقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.12 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 8.14 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان
وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر
وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.07 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
وأما سعر
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 7.96 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 7.90 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس
وعرض بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
وطرح البنك الأهلي القطرين سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.09 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.