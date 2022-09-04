سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4-9-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد استقرارًا نسبيًّا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث وصل سعره إلى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار صرف العملة السعودية في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصّة والأجنبية والتجارية العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي؛ وصل سعر الريال السعودي: 4.97 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري؛ استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى: 5.06 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي الكويتي- مصر

والبنك الأهلي الكويتي مصر؛ سجل سعر صرف الريال السعودي: 5.11 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ بلغ سعر العملة السعودية مستوى: 5.09 جنيه للشراء، 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه مستوى: 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد؛ وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.95 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي؛ وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري: 5.120 جنيه للشراء، و 5.127 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ حقق سعر الريال السعودي مقابل لجنيه المصري: 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي؛ وصل سعر العملة السعودية 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية؛ بلغ سعر صرف الريال السعودي مستوى: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري: 5.07 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.